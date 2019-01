Sporting revela extensão da lesão de Bruno Gaspar

O Sporting regressou na manhã deste domingo ao trabalho, no rescaldo do nulo no clássico (0-0). Sem tempo a perder, a equipa orientada por Marcel Keizer arrancou a preparação para o embate com o Feirense, na quarta-feira, referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal.Nesse âmbito, os jogadores utilizados diante do FC Porto fizeram trabalho de recuperação no ginásio, enquanto os restantes (com Raphinha e Petrovic, suplentes utilizados contra os dragões, incluídos) fizeram treino sem limitações.Bruno Gaspar foi avaliado pelo departamento médico, após ter sido substituído aos 47' no clássico, devido a lesão. O lateral-direito está a realizar tratamento a um traumatismo na anca, ao passo que Montero está também a debelar um problema físico sofrido em Tondela. Por sua vez, Battaglia prossegue o tratamento a uma lesão no joelho.