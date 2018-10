Sporting salda dívida por Adrien e Rui Patrício com a Gestifute

O Sporting notificou esta quarta-feira a CMVM do acordo alcançado com a Gestifute, empresa de Jorge Mendes, relativamente às dívidas por Adrien e Rui Patrício.A SAD dos verdes e brancos devia nove milhões de euros á Gestifute, por via das renovações de contrato dos ex-jogadores dos leões, mas pagará quatro milhões, ou seja, menos de metade.Recorde-se que, para além desta informação, os leõescom o Wolverhampton por Rui Patrício, no valor de 18 milhões de euros."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sociedade) vem, nos termos e paraefeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A,nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, na presente data, foicelebrado um acordo com a GESTIFUTE - Gestão de Carreira Profissionais Desportivas, S.A, tendoesta reduzido o valor que peticionava à Sociedade – fruto dos acordos celebrados aquando darenovação de contrato de trabalho desportivo dos jogadores RUI PEDRO DOS SANTOS PATRICIOe ADRIEN SÉBASTIEN PERRUCHET SILVA – de €9.050.000,00 (nove milhões e cinquenta mil euros)para €4.000.000,00 (quatro milhões euros)".