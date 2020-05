Sporting satisfeito com alargamento do campeonato feminino

O Sporting mostrou-se esta quarta-feira ao lado da Federação Portuguesa de Futebol na decisão de alargar a 1ª Divisão feminina para 20 equipas, um tipo de medidas que serve para "acautelar o futuro".





Em comunicado, os leões sublinham a "oportunidade para se reafirmar a aposta nas jogadoras portuguesas".A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD compreende que o momento que se vive actualmente devido à pandemia de COVID-19 leva a que se tenham de tomar medidas para acautelar o futuro.Tendo em conta este quadro, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD manifesta a sua concordância com o novo quadro competitivo feminino apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol para a época 2020/2021.A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD vê nesta decisão do alargamento da Liga BPI para vinte equipas uma oportunidade para se reafirmar a aposta nas jogadoras portuguesas, à semelhança do que é feito no Sporting Clube de Portugal através do seu projecto pioneiro de formação, conferindo-lhes mais competitividade.Na sequência das decisões que têm vindo a ser tomadas pela Federação Portuguesa de Futebol, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD aguarda que a breve trecho seja decidida e comunicada a forma como se irá apurar a equipa que representará Portugal na Liga dos Campeões Feminina na época 2020/2021.