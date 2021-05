Sporting segue com duas baixas na preparação para o jogo com o Rio Ave

Bruno Tabata e Tiago Tomás foram os únicos ausentes da sessão de treinos desta segunda-feira da equipa principal do Sporting, tendo em vista o encontro com o Rio Ave, agendado para esta quarta-feira, em Vila do Conde. Os dois jogadores continuam a recuperar das lesões sofridas - ambos lesionados nos ligamentos - e continuam a ser baixa para a turma liderada por Rúben Amorim para o encontro da 31.ª jornada da Liga NOS.





A equipa principal do Sporting volta a subir ao relvado amanhã, pelas 10 horas, seguindo-se a habitual conferência de imprensa de antevisão à partida diante dos vila-condenses (17 horas).