Sporting segura médio de 14 anos

O Sporting anunciou esta quinta-feira mais um "reforço" para o futebol jovem. Eduardo Felicíssimo, médio de 14 anos, assinou contrato de formação com os leões. O jogador, natural do Montijo, no Sporting desde 2019, não esconde o orgulho pelo momento.





"Estou muito feliz e com um grande orgulho. Para mim é uma honra assinar contrato com o Sporting", admitiu o jovem, em declarações reproduzidas pelos meios do clube. "Chegar à equipa principal do Sporting e jogar no Estádio José Alvalade" são os grandes sonhos de Eduardo Felicíssimo.