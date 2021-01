Sporting segura miúdo que se inspira em Bruno Fernandes

O Sporting premiou mais um jovem da Academia. Sandro Nascimento, médio-defensivo, de 14 anos, assinou esta tarde um contrato de formação válido para as próximas três épocas.





No Sporting desde 2018/19, proveniente do Benfica, Sandro Nascimento não esconde a alegria pelo momento. "Estou muito feliz, trabalhei muito para chegar aqui. Espero atingir o topo e chegar à equipa principal do Sporting. Vou continuar a trabalhar para conseguir esse objetivo", disse o médio sub-14, que é um admirador do ex-capitão Bruno Fernandes. "Gosto do estilo de jogo dele, é muito agressivo e honrou a camisola do Sporting", acrescentou, aos meios oficiais do Sporting.Os leões têm vindo a apostar forte na área do futebol jovem. Desde setembro de 2018, contam-se já cerca de uma centena de contratos assinados nos diferentes escalões da formação.