Sporting sem casos de Covid-19 na véspera do dérbi com o Benfica

Será na máxima força que o Sporting se apresentará na segunda-feira diante do Benfica, no dérbi da 16.ª jornada da Liga NOS marcado para as 21h15. Para lá de ter o plantel livre de lesões, a derradeira bateria de testes à Covid-19 não trouxe qualquer resultado positivo, pelo que Rúben Amorim terá à sua disposição as principais figuras para disputar o encontro diante do rival da Segunda Circular.





Tendo em vista esta partida, refira-se, o leão realiza a esta hora o derradeiro apronto, com Amorim a fazer a sua antevisão mais logo, pelas 18h30, em Alvalade.