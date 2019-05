Sporting sem dupla da defesa no Estádio do Dragão

Árbitro consultou VAR por possível penálti do Sporting, assinalou falta ao Tondela... e expulsou Ristovski Árbitro consultou VAR por possível penálti do Sporting, assinalou falta ao Tondela... e expulsou Ristovski

Stefan Ristovski e Seba Coates vão falhar a última jornada do campeonato, em que o Sporting vai até ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto. O lateral-direito foi expulso diante do Tondela, ao passo que o central foi admoestado com o quinto amarelo na Liga NOS nesta partida.O macedónio, refira-se, poderá ainda falhar a final da Taça de Portugal, também diante dos dragões, caso seja suspenso com duas partidas em virtude do vermelho direto visto este sábado.Recorde-se que os leões vão à Invicta já sem hipóteses de chegar ao segundo lugar.