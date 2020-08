Sporting sem interesse em jogadores do Sp. Braga

O Sporting está a definir o plantel para a temporada 2020/21 mas entre os alvos identificados não há qualquer jogador do Sp. Braga, garantiu a Record fonte do clube leonino, assegurando que ninguém esteve no Algarve a negociar nesse sentido.





Nesta altura, o Sporting ainda não fez contratações mas há vários processos adiantados, como o nosso jornal tem revelado, nomeadamente Feddal.