Sporting sem interesse em Wilson Eduardo

Wilson Eduardo não faz parte dos planos do Sporting para a próxima temporada, garantiu a Record fonte do clube leonino.





No dia 15, Wilson Eduardo falou sobre o futuro em resposta a perguntas dos adeptos, em mais uma edição da rubrica 'Duas de Letra', no Facebook do Sp. Braga.



"Está em aberto. Tenho estado sempre em contacto com o presidente, não só por esse motivo mas por tudo o que é importante para a equipa. Temos falado sempre, mas não está nada definido e ainda tenho tempo para pensar nisso e, depois, decidir o que é melhor para mim. Logo se vê o que vai acontecer", referiu o camisola 7 do Sp. Braga.

O extremo está em final de contrato com o Sp. Braga mas o regresso a Alvalade não está em cima da mesa.