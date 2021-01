Sporting sem novos casos positivos de Covid-19 no plantel

O Sporting não tem novos casos Covid-19. Todos os testes realizados ontem, testes obrigatórios por protocolo a 48 horas do jogo, chegaram com resultados negativos.





Tabata é o único caso ativo entre jogadores no Sporting, está a cumprir os 10 dias regulamentares de isolamento. Testou positivo antes da meia final da Taça da Liga com o FC Porto.À excepção de Tabata, Rúben Amorim tem todo o plantel disponível para o jogo de amanhã com o Boavista no Bessa.A equipa está a treinar esta manhã na Academia e o treinador faz a antevisão do jogo esta tarde, pelas 17h15, no Auditório Artur Agostinho em Alvalade.