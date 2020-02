Sporting solidário com Marega

O Sporting, através de um comunicado oficial, revela-se solidário com Marega que abandonou o relvado no jogo com o V. Guimarães por atitudes racistas. O clube de Alvalade pede a ação das autoridades competentes, e defende que só "em conjunto" será possível "erradicar estas atitudes nos estádios".





"O Sporting Clube de Portugal vem por este meio manifestar a sua solidariedade com o jogador Marega, do FC Porto, e repudiar qualquer ato de racismo e preconceito social. Os valores que o Sporting Clube de Portugal defende não se reveem neste tipo de comportamento e consideramos, mais uma vez, que as autoridades devem agir em nome de todos aqueles que pretendem elevar o desporto e a sociedade portuguesa. Os acontecimentos desta tarde em Guimarães merecem toda a nossa atenção e preocupação, e apenas em conjunto podemos erradicar estas atitudes dos estádios em Portugal. Ao jogador, todo o nosso apoio".