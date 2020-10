Sporting suspende contrato de Miguel Albuquerque com efeitos imediatos

O Sporting anunciou que suspendeu contrato de Miguel Albuquerque com efeitos imediatos. A decisão surge depois de o 'Correio da Manhã' ter anunciado que o diretor-geral das modalidades do clube foi condenado a pena de prisão, suspensa, por violência doméstica.





"Olho por olho dente por dente. Vais pagar por tudo. Vou-te rebentar a vida toda. És lixo. Não vales nada. Nunca te vou deixar ir", foram, de acordo com o 'Correio da Manhã', alguma das ameaças feitas por Miguel Albuquerque à ex-mulher. que também trabalhava no Sporting."O Sporting Clube de Portugal vem por este meio comunicar que em virtude das notícias hoje vindas a público sobre o Director-Geral das Modalidades, Miguel Albuquerque, o seu contrato de trabalho encontra-se suspenso com efeitos imediatos."