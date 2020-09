Sporting suspende voleibol devido a casos de Covid-19

O Sporting emitiu esta sexta-feira um comunicado dando conta que suspendeu toda a atividade da sua equipa de voleibol, devido à Covid-19. A equipa leonina tem cinco casos positivos e o restante plantel encontra-se a cumprir quarentena. Mais informa o clube de Alvalade que a participação na Supertaça está suspensa.





"O Sporting Clube de Portugal informa que optou por suspender a actividade da equipa sénior masculina de voleibol desde o dia 15 de setembro, altura em que foi detectado o primeiro caso de infecção por Covid-19.Actualmente, estão identificados cinco casos (três elementos do staff e dois atletas, sendo que estes se encontram assintomáticos) que estão a ser devidamente monitorizados. O restante plantel encontra-se em quarentena e com acompanhamento constante.De salientar que o Sporting CP accionou de imediato o Plano de Contingência para controlo e monitorização da infecção por COVID-19, estando em contacto com as autoridades de saúde e a seguir todas as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde, sendo que todo o plantel e staff já foi devidamente testado.Perante este cenário a participação da equipa na Supertaça de voleibol fica suspensa."