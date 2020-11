Além das SAD's do Benfica e do Santa Clara, a Polícia Judiciária também está a fazer buscas na Sociedade Anónima Desportiva do Sporting, segundo informações recolhidas pela Sábado. Porém, fonte oficial da SAD leonina garantiu que a as buscas em Alvalade não estão relacionadas com os processos relativos ao Benfica e Santa Clara e com o caso Mala Ciao. A mesma fonte adiantou que o que está em causa é um "processo antigo".





Esta segunda-feira, o Ministério Público (MP) confirmou a realização de buscas em várias instituições, entre as quais três Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), numa investigação relacionada com negócios no futebol. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a realização de 29 buscas: "oito domiciliárias; uma, a uma fundação; seis, a instalações de três sociedades desportivas; nove, a outros tipos de sociedade; três, a dois clubes desportivos; e duas, a dois escritórios de advogados".As buscas, de acordo com o mesmo documento, "decorrem em vários locais do país e contam com a participação de magistrados do Ministério Público e dos tribunais de Instrução Criminal, inclusive, o Central e elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária"."Nos inquéritos investigam-se factos suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento", refere o MP.De acordo com o MP, "estão em causa negócios de diversa natureza, todos relacionados com o futebol profissional"."Investigam-se ainda a aquisição dos direitos desportivos e económicos dos jogadores por parte de clubes nacionais de futebol, empréstimos concedidos a um destes clubes e a uma sociedade desportiva por um cidadão de Singapura com interesses em sociedades sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e a utilização das contas do mesmo clube e de outro, para a circulação de dinheiro", informa ainda.Além das SAD, "as investigações incidem igualmente sobre o envolvimento de outros tipos de sociedades (algumas ligadas ao setor imobiliário)", devido ao "pagamento em dinheiro de prémios de jogo, a satisfação de dívidas pessoais de dirigentes, a utilização por estes de valores dos clubes e a omissão declarativa de operações fiscalmente relevantes".