Sporting tem de indemnizar Sp. Braga caso rejeite proposta de 25 milhões por Paulinho

No comunicado a oficializar a transferência de Paulinho para o Sporting, o Sp. Braga acrescenta que caso os leões rejeitem uma proposta igual ou superior a 25 milhões de euros pelo avançado terão de indemnizar a formação minhota em pelo menos 7,5 M€, o equivalente à percentagem que os guerreiros ainda detêm do passe, ou seja, 30 por cento.





Recorde-se que o Sporting pagou 16 M€ por 70 por cento do passe do internacional português, mais o empréstimo de Sporar e a venda, em definitivo, de Cristian Borja, por 13 M€.Acrescente-se que, mediante proposta de transferência futura de 25.000.000,00€ ou superior para a compra do jogador em questão, caso a Sporting CP SAD opte por não a aceitar, terá de pagar à SC Braga – Futebol, SAD a percentagem remanescente dos direitos económicos (30%, que representa no mínimo o valor adicional de 7.500.000,00€).