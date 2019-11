Sporting tem hoje teste com o Estoril

O Sporting vai disputar hoje de manhã um jogo-treino com o Estoril e será uma excelente oportunidade para o treinador dos leões, Silas, colocar em ação as novas dinâmicas que têm sido trabalhadas durante a semana. O responsável pelo comando técnico terá uma maior perceção de como estão a ser implementadas as ideias e poderá, também, planear a próxima semana com maior eficácia.

Além disso, os miúdos da formação que tanto têm agradado a Silas podem mostrar-se em ambiente competitivo. Matheus Nunes, promovido dos sub-23, será de novo testado, agora contra a... antiga equipa. Pedro Mendes e Rodrigo Fernandes foram chamados às seleções.