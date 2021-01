Sporting tem nova parceria na área do digital

O distanciamento social resultante da pandemia tem obrigado o negócio do futebol a inovar na área do digital para quebrar barreiras e manter a proximidade possível aos adeptos. No Sporting, esse esforço de adaptação abriu caminho a uma nova parceria online para a venda de produtos oficiais do clube.





A partir de agora, os sportinguistas que queiram adquirir camisolas, cachecóis ou outro merchadising disponível nas lojas tradicionais poderão fazê-lo também através do site da La Redoute, uma das referências da área, com presença em Portugal desde 1988.O Sporting acaba de vencer a Allianz Cup e é líder isolado da Liga. Devido à pandemia, como já lamentaram publicamente os responsáveis leoninos, o clube não tem sido capaz de retirar da situação desportiva aqueles que seriam os naturais dividendos da situação desportiva, nomeadamente na área comercial e de bilhética, pois o público continua impedido de frequentar os estádios e não há perspetivas de que tal venha a ser possível até ao final da época.