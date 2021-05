Sporting tenta garantir a Champions... e um recorde

Caso vença em Vila do Conde, o Sporting consegue, desde já, o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Antes de pensar no título, este é o foco para hoje, pelo que Rúben Amorim garantiu que nem pondera sobre o desfecho do clássico entre Benfica e FC Porto. “Não olhamos para os outros jogos. Temos três pontos para somar. O que podemos garantir já? Se é a Champions, queremos garantir a Champions”, expressou. Este é, de resto, um objetivo de capital importância, até porque o Sporting garante um encaixe entre 25 e 30 milhões de euros com o apuramento.

Por outro lado, Rúben Amorim pode hoje tornar-se no primeiro treinador em Portugal a ficar 31 jornadas sem perder no mesmo campeonato. Para lá chegar, há um adversário duro pela frente, segundo o treinador. “É uma equipa com valores para estar numa posição mais acima. O Rio Ave encontra-se numa situação difícil. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados”, analisou, mostrando que quer evitar sofrimentos. “Em relação ao jogo frente ao Nacional, devíamos ter feito mais golos. Queremos descansar os adeptos mais cedo”, afirmou.