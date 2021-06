'Sport' avança que Sporting tenta o empréstimo de Francisco Trincão

O jornal catalão 'Sport' avança esta quarta-feira que o Sporting contactou o Barcelona no sentido de avaliar a disponibilidade dos blaugrana para o empréstimo de Francisco Trincão.





O clube espanhol só admite vender o passe do português por uma verba muito avultada, embora tudo esteja ainda em aberto, dependo da forma como o plantel será construído.O jornal lembra que o Barcelona pagou 30 milhões de euros ao Sp. Braga pelo jogador e que no último verão recusou propostas de 40 milhões. Só que o jogador não jogou com muita regularidade sob as ordens de Ronald Koeman e o clube sabe que o português precisa de ritmo competitivo.O Sporting, explica o 'Sport', oferece a Trincão a possibilidade de continuar a evoluir, bem como de jogar a Liga dos Campeões.