Sporting tentou empréstimo de Kevin Rodrigues junto da Real Sociedad

O 'Mundo Deportivo' noticia esta quarta-feira que o Sporting fez uma proposta à Real Sociedad por Kevin Rodrigues. O clube português estaria interessado no empréstimo do lateral-esquerdo, de 24 anos, com opção de compra no final da época, mas a proposta foi recusada.Conta o jornal catalão que Roberto Olabe, diretor de futebol da Real Sociedad, recebeu um telefonema de Hugo Viana, que foi quem fez a proposta.Apesar de não ter sido muito utilizado esta época, a Real Sociedad quer continuar a contar com o franco-português e iniciou conversações com o jogador, no sentido de prolongar o vínculo, que termina em 2020.Kevin Rodrigues está há vários meses a ser seguido pelo Sporting. O jogador, que veste a camisola seleção portuguesa, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo em dezembro, mas deve regressar aos relvados este mês.