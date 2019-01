Sporting tentou ter Acuña no clássico, mas recurso foi rejeitado

O Sporting ainda tentou ter Acuña no clássico com o FC Porto, mas o Conselho de Disciplina (CD) rejeitou a despenalização do cartão amarelo visto pelo argentino na derrota com o Tondela, o quinto na Liga NOS.

A decisão foi tomada na passada sexta-feira e divulgado hoje, uma semana depois, no site oficial da FPF. Os quatro elementos da equipa de arbitragem, liderada por Nuno Almeida, responderam todos da mesma forma: que tinham visto o lance e que, depois de o rever na TV, mantinham a mesma opinião. "Comportamento antidesportivo [de Acuña], por agarrar um adversário, anulando um ataque prometedor", pode ler-se.

O Sporting também pretendia que fossem ouvidos VAR e AVAR da partida, mas tal pretensão foi negada já se que tratou de um lance que não se enquadra no protocolo do vídeo-árbitro. Por fim, os leões pretendiam que fosse produzida prova suplementar através da audição de "três especialistas em arbitragem indicados pelo Conselho de Arbitragem (CA)", algo que também foi rejeitado, pois tal "nem se enquadra no arco de competências do CA".

Posto isto, e tendo em conta o valor probatório reforçado dos relatórios do árbitro, o CD manteve o amarelo a Acuña e a respetiva suspensão de um jogo, cumprida no dia seguinte, diante do FC Porto.