Sporting termina fora do top 3 pela 18ª vez na história do clube

A época negativa do Sporting terminou com um quarto lugar e é a 18ª vez que os leões ficam fora do top 3, que historicamente tem sido reservado para os três ‘grandes’. A última vez que tal tinha acontecido foi em 2012/13, precisamente a temporada em que o clube de Alvalade registou a pior classificação da história: um sétimo lugar. No presente século, os leões ficaram ainda no quarto lugar em 2009/10 e 2011/12. Nessas temporadas, os verdes e brancos também se viram ultrapassados pelos bracarenses.

Importa acrescentar que o Sporting somou a décima derrota na Liga. Já era um recorde, mas ontem o registo acabou por piorar ainda mais.