Sporting testa mais soluções ofensivas

No jogo com Aves, o único em que orientou o Sporting, Rúben Amorim não abdicou de colocar a equipa num 3x4x3, um sistema tático que lhe garantiu bons resultados em Braga. Na vitória alcançada pelos leões (2-0), o técnico escolheu Sporar para ser a referência ofensiva com o apoio de Vietto no lado esquerdo, e Gonzalo Plata no lado direito. Contudo, no treino de conjunto realizado no passado sábado, em Alvalade, a equipa técnica ensaiou uma nova solução ofensiva, com os tais dois avançados, abrindo assim a hipótese de reforçar o meio-campo em Guimarães.