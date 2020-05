Sporting trabalha "aspetos táticos e físicos"

O Sporting prosseguiu esta quarta-feira a preparação para o reatamento da Liga com um treino na Academia de Alcochete, que incidiu sobretudo nos "aspetos táticos e físicos".

"O treino decorreu com grande exigência e intensidade com os jogadores a mostrarem-se muito comprometidos com o trabalho e com os métodos apresentados pela equipa técnica", relata o site dos leões.

O treinador Rúben Amorim voltou a contar com o todo o grupo em simultâneo no relvado, repetindo o que já tinha acontecido terça-feira, em sessão na qual a bola foi "presença assídua em todas as dinâmicas e processos".

"Tal como tem acontecido nas últimas sessões, o jovem guarda-redes Anthony Walker trabalhou novamente com a equipa principal, enquanto Renan Ribeiro e Luiz Phellype mantêm o mesmo quadro clínico", acrescenta a nota publicada pelo conjunto de Alvalade.

Quinta-feira o plantel vai gozar folga e sexta-feira Rúben Amorim junta o grupo às 10:00, na Académica do Sporting.