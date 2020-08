Sporting trabalha vertente táctica

A equipa principal do Sporting realizou esta quarta-feira mais um treino integrado no estágio de pré-temporada que está a realizar em Lagos, no Algarve.





Rúben Amorim voltou a impor grande intensidade. "A vertente táctica foi privilegiada com grande intervenção de toda a equipa técnica, que deu o exemplo em campo, numa sessão de trabalho bastante intensa de forma a preparar os atletas para a competição", refere o clube no seu site.Da parte da "tarde desta quarta-feira vai ser realizado trabalho de recuperação", diz ainda.