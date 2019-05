O Sporting treinou na manhã desta terça-feira no relvado do Estádio Nacional, no Jamor, palco da final da Taça de Portugal que vai colocar frente a frente os leões e o FC Porto no sábado (17h15).A sessão de trabalho, aberta durante 15 minutos à comunicação social, foi acompanhada de perto por Frederico Varandas, Hugo Viana e Beto. Além do plantel principal, Marcel Keizer chamou também ao 'serviço' Eduardo Quaresma (dos juniores), Pedro Marques e Diogo Sousa (Sub 23).Ausentes continuam Doumbia e Battaglia. O reforço de inverno recupera de tendinopatia na anca direita, desde quinta-feira, e é a única dúvida para sábado. Já o internacional argentino continuará de fora, a recuperar de cirurgia ao joelho direito.De sublinhar que o Jamor está pronto para a final da Taça de Portugal, com as bancadas e a tribuna já prontas