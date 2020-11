Sporting TV e o emblema do FC Porto: «Foi um erro sem qualquer espécie de intenção»

A Sporting TV emitiu esta quarta-feira uma nota na sua página oficial no Facebook para assumir um erro na apresentação do emblema do FC Porto, num jogo de voleibol feminino. O lapso levou o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, a acusar os leões de "mesquinhez".





"No passado domingo, na apresentação gráfica do jogo do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino entre Sporting CP e AJM/FC Porto, realizado no Pavilhão João Rocha, a Sporting TV colocou no ar o emblema incorreto da equipa visitante. Foi um erro de inserção de grafismo que lamentamos sem – naturalmente - qualquer espécie de intenção associada. Nos restantes canais do SCP o símbolo colocado foi o correto", esclareceu o canal.