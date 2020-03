Sporting TV entra em "registo de contenção e de serviços mínimos"

A Sporting TV informou, este sábado, que vai entrar em "registo de contenção e de serviços mínimos" face ao surto de coronavírus.





Em comunicado emitido pela direção do canal televisivo, os leões adiantam ainda que a Sporting TV, em linha com o plano de contingência do clube e com as recomendações das autoridades competentes, pretende "salvaguardar a saúde dos profissionais e colaboradores do canal"."Tendo assumidamente uma grelha dedicada à transmissão de eventos desportivos que envolvem o Sporting CP e uma Informação de conteúdo desportivo, a Sporting TV vai proceder a um conjunto de alterações na sua programação, em linha com o plano de contingência do Sporting CP e com as recomendações das autoridades competentes. Procurando salvaguardar a saúde dos profissionais e colaboradores do canal, entrámos num registo de contenção e de serviços mínimos. Iremos manter diariamente um serviço de notícias em direto - o Sporting Grande Jornal, às 21:30 - para que possamos continuar a acompanhar e divulgar a atividade do Sporting CP. E continuaremos a acompanhar, como temos feito nos últimos dias, a evolução da pandemia no mundo do desporto, em particular, e na sociedade, em geral, procurando também cumprir o nosso papel de informar sem alarmar e de contribuir para o apelo ao cumprimento das regras de saúde pública. Iremos recuperar, nos próximos dias, transmissões de diferentes modalidades e programas que fazem parte da grelha 2019/2020. Proteja-se, ajude a proteger os outros e fique na nossa companhia leonina. Nunca como agora fez tanto sentido a expressão que usamos na Sporting TV: Estamos em Casa!", pode ler-se.