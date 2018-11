Sporting passa valor mínimo para emitir empréstimo obrigacionista: «Número excelente»

O Sporting vai poder emitir o empréstimo obrigacionista previsto, depois de esta quarta-feira ter ultrapassado o limite mínino (15 milhões de euros) para o efeito. Segundo confessou Francisco Salgado Zenha, os leões contam com intenções de subscrição no valor de quase 19 M€. A oferta pública de subscrição, que decorre até às 15 horas de quinta-feira, tem como valor máximo 30 M€."No final do dia de hoje tínhamos 18.980 M€ em ordens subscritas. Passámos largamento o mínimo de 15 M€. No último dia tivemos cerca de mil subscritores, o que é um número muito relevante. O esforço feito pelos sportinguistas e investidores no geral tem colhido frutos. Relembro os investidores que ainda têm até amanhã às 15 horas para continuar a subscrever este empréstimo obrigacionista", confessou à Sport TV o administrador da SAD com o pelouro das finanças."Lembro a situação que herdámos e dados os acontecimentos anteriores, assim como também o pouco esforço dos bancos em comercializar este EO, este número é excelente. Claro que gostava de ir mais acima mas ainda falta um dia. Destaco por isso a grande mobilização nos últimos dias", acrescentou Salgado Zenha.O dirigente lembrou a importância deste empréstimo obrigacionista para a saúde do Sporting mas não dramatizou a situação, nomeadamente o facto de a SAD ter de reembolsar em 30 M€ os investidores a 26 de novembro, relativamente a um empréstimo obrigacionista anterior, garantindo haver capacidade para cobrir a diferença, se ela vier a verificar-se: "Temos um plano financeiro para o Sporting e este empréstimo obrigacionista fazia parte dessa sustentabilidade. (...) Clubes e empresas têm liquidez própria para fazer face a essa diferença. Emitindo um valor inferior, temos capacidade para fazer face a essa diferença."