Sporting une-se ao Instituto Português do Sangue

As camisolas dos jogadores do Sporting no jogo com o Marítimo, na passada quarta-feira, procuraram sensibilizar os portugueses para a importância de darem sangue regularmente. Numa campanha com o Instituto Português do Sangue, os nomes dos jogadores apareceram sem as letras A, B e O aludindo aos diferentes tipos de sangue. Já na segunda parte, os equipamentos surgiram com o mote da campanha "EU DOU".





Além deste gesto simbólico, o Sporting e o Instituto Português do Sangue ainda assinaram um protocolo que contempla três vertentes: a divulgação da causa, ações de colheita de sangue e formação junto de jovens atletas. Para reforçar esta causa, na próxima semana, o presidente leonino Frederico Varandas vai dar o exemplo doando sangue.