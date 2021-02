Sporting vai a jogo no dérbi com dois miúdos na lista de convocados

O Sporting está a ultimar os preparativos para o dérbi, às 21h30, e tendo em conta as movimentações que agitam Alvalade no último dia do mercado de transferências - que até dificultam a composição do banco de suplentes dos leões - Rúben Amorim recorreu à equipa B e aos sub-23 para compor a lista de convocados para o embate com o Benfica.





Nesse sentido, de acordo com informações recolhidas por, Bruno Paz e Joelson Fernandes estão na lista de convocados do Sporting. Esta decisão, sublinhe-se, foi tomada antes de ser conhecida a disponibilidade de Palhinha, por indicação do tribunal, pelo que Paz ou Joelson podem acabar por 'saltar' dos eleitos se Amorim assim o entender.O primeiro, médio de 22 anos, que soma 12 partidas pela equipa B, estreou-se pela equipa principal a 13 de dezembro de 2018, num duelo da Liga Europa com o Vorskla. Já o extremo de 17 anos, cujo 'batismo' foi a 1 de julho de 2020, conta com 4 partidas pelos 'A'. Em 2020/21, contabiliza 8 jogos e 2 golos pelos sub-23, além de 3 jogos e 1 golos pela equipa B.