Sporting vai anunciar três reforços nas próximas horas

Frederico Varandas revelou na Sporting TV que o Sporting vai "anunciar nas próximas horas três reforços", sem confirmar nomes.pode adiantar que se tratam de Rosier, Eduardo e Rafael Camacho.Se o lateral-direito do Dijon e o médio do Belenenses já eram certezas, o jovem avançado do Liverpool estava ainda a ser ultimado mas tudo foi ultrapassado e o extremo de 19 anos vai mesmo atuar em Alvalade."O que posso dizer é que nas próximas horas serão apresentados três jogadores para a equipa principal e um deles leva já uns sete meses de negociações, que foram duras", disse Varandas quando questionado sobre Rosier e Eduardo.