Sporting vai apresentar novos equipamentos em evento especial

O Sporting irá apresentar na próxima segunda-feira (1 de julho) os novos equipamentos para a temporada 2019/20, numa cerimónia marcada para o Pavilhão João Rocha que servirá também para celebrar o 113.º aniversário do clube de Alvalade. Para lá de mostrar as camisolas da equipa principal de futebol, o emblema leonino irá também apresentar coleção lifestyle para a nova época neste evento, que será realizado sob o mote 'MCMVI - A nova pele do Leão'.





Segundo os leões, as portas do Pavilhão João Rocha irão abrir-se às 18 horas, estando o arranque do evento marcado para as 19:06. A entrada é gratuita e será efetuada por ordem de chegada mediante apresentação do cartão de Sócio ou Gamebox 2018/2019, sendo o acesso limitado aos lugares disponíveis.Para lá deste evento principal, o Sporting anunciou ainda que irá promover algumas animações no exterior do Pavilhão João Rocha, tais como pinturas faciais, tatuagens temporárias e bicicletas relativas ao Bike Tour Sporting, isto para lá da presença de vários espaços dos patrocinadores do clube.