Sporting vai defrontar o Lyon no Troféu Cinco Violinos

O Lyon será o adversário do Sporting na 9.ª edição do troféu Cinco Violinos, que segundo revelaram os meios de comunicação social franceses vai disputar-se a 25 de julho, no Estádio José Alvalade.





Depois de terem sido confirmados os particulares com o Gent (da Bélgica, dia 14) e Angers (de França, dia 20), ambos no estágio de pré-temporada a realizar em Lagos, no Algarve, eis que surge novo nome na preparação dos leões.Recorde-se que a edição do ano passado foi cancelada pelo surto de Covid-19 que começou no plantel verde e branco. O Nápoles era a formação convidada.