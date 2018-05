O Sporting vai hoje divulgar publicamente a ata da reunião de quinta-feira entre os órgãos sociais. A informação foi transmitida por Fernando Correia, porta-voz da direção, numa conferência realizada esta sexta-feira em Alvalade.





"Para esclarecer o que aconteceu, a ata da reunião vai começar a ser enviada hoje para todos os sócios do Sporting e colocada em todas as plataformas de comunicação do clube. Lendo esse documento, os sócios vão ficar a saber tudo", frisou Fernando Correia.