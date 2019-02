Sporting vai explicar situação do clube na próxima semana

O Sporting emitiu este sábado um comunicado a informar que vai realizar uma conferência de imprensa na próxima sexta-feira, com o intuito de fazer "um balanço e exposição da situação do Clube desde Setembro de 2018"."O Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal informa que na próxima sexta-feira, 22 de Fevereiro, fará um balanço e exposição da situação do Clube desde Setembro de 2018, altura da sua tomada de posse.É nossa firme convicção que a situação do Clube exigia, por estrito sentido de responsabilidade, uma gestão silenciosa.Neste momento, e porque o Sporting Clube de Portugal é e será sempre dos Sócios, impõe-se a verdade sobre o 'Estado da Nação', o que faremos em Conferência de Imprensa, sem prejuízo da apresentação mais detalhada, a fazer na próxima Assembleia Geral.O Sporting Clube de Portugal precisa do sentido de responsabilidade de todos.Todos são necessários para recuperarmos a essência, o nosso ADN. É fundamental voltar a semear, organizar, investir. E com a força dos nossos Sócios e Adeptos, com o profissionalismo e entrega de todos os que vestem a nossa camisola, por mais dificuldades, por mais rasteiras, por mais adversidades que existam, o Sporting Clube de Portugal resistirá a tudo, continuará o seu caminho e vai reerguer-se."