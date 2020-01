Sporting vai pedir despenalização de Bolasie

Beto anunciou este sábado, poucos minutos depois do duelo com o Portimonense, a decisão do Sporting em pedir a despenalização de Yannick Bolasie na sequência da expulsão por duplo amarelo no encontro com os algarvios. A intenção leonina foi revelada pelo team manager numa curta declaração na qual aproveitou também para dar os "parabéns à equipa pela atitude". "Foram verdadeiros leões", declarou o dirigente leonino.