Sporting vai pedir despenalização de João Palhinha: «Fábio Veríssimo errou»

O Sporting vai pedir a despenalização do cartão amarelo mostrado a João Palhinha no jogo com o Boavista, que afasta o médio do próximo jogo, diante do Benfica. A revelação foi feita por Miguel Braga.



"Fábio Veríssimo errou ao mostrar cartão amarelo a João Palhinha aos 79 minutos. O Sporting CP irá pedir a despenalização do jogador", disse o responsável pela comunicação dos leões no Twitter.





João Palhinha saiu do Bessa em lágrimas