Sporting vai renumerar os sócios

O Sporting vai proceder durante o mês de julho à renumeração dos sócios ativos, isto é, com as quotas em dia.





A campanha ‘EU SOU – Renumeração 2020’ abrange ainda associados com quotas por regularizar até ao máximo de dois anos.O clube de Alvalade, no âmbito das dificuldades resultantes da pandemia de Covid-19, está a promover até 30 de junho condições especiais de pagamento de quotas em atraso, no sentido de permitir o regresso de sócios.A renumeração resulta da disposição prevista no número 3 do artigo 19.º do estatutos, que determina que "a numeração dos sócios é atualizada nos anos terminados em zero e cinco, com a correlativa substituição dos cartões de sócio."Os leões anunciaram esta terça-feira que estão a desenvolver "um cartão de sócio inovador, com novidades gráficas e tecnológicas" que será revelado em breve. Em julho os associados vão receber um cartão de sócio provisório com o novo número. "Os novos cartões são enviados apenas no início da temporada 2020/2021", informa o clube.