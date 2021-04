Sporting vai tentar impugnar no TAD decisão sobre castigo de Rúben Amorim

O Sporting vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para tentar impugnar a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da FPF relativa ao castigo de 15 dias aplicado a Rúben Amorim, na sequência da expulsão no final do jogo com o Famalicão.





"Este Conselho de Disciplina despreza a verdade dos factos", lamentam os leões num comunicado duro emitido esta quarta-feira.