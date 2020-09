Sporting vai treinar em Lagos na véspera da Liga Europa

O Sporting realizou esta terça-feira o penúltimo treino com vista à preparação da receção ao Aberdeen, referente à terceira pré-eliminatória da Liga Europa, que está agendada para amanhã, às 20 horas, no Estádio José Alvalade.





De acordo com a informação disponibilizada no site oficial dos leões, "a sessão de trabalho voltou a ser intensa e exigente, com a equipa técnica a procurar tirar o máximo rendimento dos jogadores".Amanhã a equipa leonina realiza o último treino em Lagos, no Algarve, na véspera da viagem para Lisboa. Os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social, como é habitual nas provas europeias. Às 19 horas, o adjunto Emanuel Ferro fará a antevisão à partida com os escoceses, já no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.O Sporting, recorde-se, está em Lagos desde a passada quarta-feira, no Cascade Welness and Spa. A medida tomada serviu para conter o surto de coronavírus que afetou a equipa principal e que levou ao adiamento do jogo com o Gil Vicente na primeira jornada do campeonato (os gilistas apresentaram um quadro clínico de covid-19 ainda mais grave). Além disso, este surto colocou em risco a realização da partida da Liga Europa, mas tudo indica que estará contido, visto que não houve novos casos positivos nos resultados aos testes realizados no passado sábado.