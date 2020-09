O Valladolid terminou em 13º lugar na última temporada em La Liga e a partida está perto do pontapé inicial.





No banco, Rúben Amorim vai dispor de Renan Ribeiro, Vietto, João Palhinha, Gonzalo Plata, Borja, Rodrigo Fernandes e Gonçalo Inácio.Roberto; Luis Pérez, Raúl Carnero, Hervías, Toni Villa, San Emeterio, Luismi, Aguado, Kike Pérez, Sekou e Miguel Rubio.Adán; Coates, Feddal e Luís Neto; Pedro Porro, Matheus Nunes, Wendel e Antunes; Jovane Cabral, Tiago Tomás e Nuno Santos.- É, assim, provável que Rúben Amorim apresente um onze dentro destes moldes, tendo em conta que o único reforço ausente será Pote: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, Matheus Nunes, Wendel e Antunes; Plata, Jovane e Nuno Santos. Porém, há outras opções disponíveis como: Renan Ribeiro, André Paulo, Gonçalo Inácio, Borja, Tiago Tomás, Doumbia, Rodrigo Fernandes, Palhinha, Mees de Witt e Geny Catamo.- Amorim não pode contar com Luís Maximiano, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança, Pote e Nuno Mendes (Portugal sub-21), Ristovski (Macedónia do Norte) e Sporar (Eslovénia). Também de fora está Luciano Vietto que tem treinado à parte desde que voltou de férias com Covid-19 e ainda não recebeu autorização do Delegado de Saúde para realizar trabalho coletivo. Já Luiz Phellype, embora esteja recuperado da cirurgia ao joelho direito, não deve jogar por precaução.- Os leões defrontam os espanhóis do Valladolid a partir das 20 horas, em Alverca, com a certeza de que o treinador Rúben Amorim irá escalar uma equipa inicial inédita, devido aos vários ausentes para os compromissos internacionais de seleções.- O Sporting chega hoje, sexta-feira, ao terceiro particular de pré-temporada, suportado por duas vitórias frente a Portimonense e Belenenses SAD, 2-1 e 3-1, respetivamente, partidas que ocorreram durante o estágio verde e branco, em Lagos, no Algarve. A equipa de Alvalade também realizou dois jogos-treino com a formação B e o Farense que resultaram em derrotas (0-2 e 1-2).Boa noite! O Sporting defronta o Valladolid em Alverca, em mais um encontro de preparação nesta pré-temporada. Siga em direto!