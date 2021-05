Sporting vão ser recebido na Câmara de Lisboa a 20 de maio

O plantel e a equipa técnica do Sporting vão ser recebidos na Câmara Municipal de Lisboa em 20 de maio, confirmou esta terça-feira a autarquia na rede social Twitter, onde congratulou o clube pelo título da Liga NOS.

"A Câmara Municipal de Lisboa felicita o Sporting Clube de Portugal pela brilhante conquista do título de Campeão Nacional de Futebol 2020/2021", pode ler-se na conta da edilidade no Twitter, que indicou ainda não haver hora definida no dia 20 para a receção aos novos campeões nacionais.

A cerimónia nos Paços do Concelho deve ser conduzida pelo presidente da Câmara Municipal, à imagem do que sucedeu desde que lidera a autarquia sempre que se registaram importantes conquistas desportivas pelos clubes da capital. Aliás, Fernando Medina já felicitou também o emblema 'leonino' pelo título de campeão nacional.

"Parabéns ao Sporting de Clube de Portugal, e aos seus atletas e adeptos, pela brilhante conquista do título de campeão nacional de futebol 2020/2021", escreveu o autarca.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da Liga NOS.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os leões somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.