Sporting vê Europa mais perto: grupo isolado no Algarve testa negativo à Covid-19 Responsáveis confiam que o surto está controlado e que Palhinha não terá contaminado ninguém no Algarve. Jogo com o Aberdeen ganha força





• Foto: Sporting CP