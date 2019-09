Sporting vence V. Setúbal em jogo-treino com Battaglia a disputar os 90 minutos

Sporting venceu esta sexta-feira o V. Setúbal por 1-0 em jogo-treino realizado na Academia, em Alcochete. O golo foi marcado por Vietto.De acordo com informação disponibilizada pelo clube leonino foi a primeira vez que Rodrigo Battaglia cumpriu os 90 minutos, desde que se lesionou gravemente. Flávio Nazinho, lateral-esquerdo de 16 anos, trabalhou pela primeira vez com o plantel principal do Sporting.Jovane e Ristovski fizeram tratamento e treino condicionado no relvado. Fernando realizou trabalho de ginásio, estando incluído num programa de correcção de desequilíbrios musculares.O Sporting alinhou com: Renan (Diogo Sousa), Valentin Rosier (Flávio Nazinho), Luís Neto, Tiago Ilori, Jérémy Mathieu (Echedey Carpintier), Rodrigo Battaglia, Eduardo (Matheus Nunes), Yannick Bolasie (Joelson Fernandes), Luciano Vietto, Jesé Rodríguez (Tomás Silva) e Luiz Phellype.A equipa leonina regressa ao trabalho segunda-feir às 10h30 na Academia Sporting.