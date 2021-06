Sporting vende passe de Misic ao Dínamo Zagreb

O Sporting e o Dínamo Zagreb acordaram a transferência definitiva de Josip Misic para o clube croata.





Tal comojá havia anunciado, o Dínamo acionou a opção de compra e os cofres do clube de Alvalade vão ser reforçados com 2 milhões de euros.Recorde-se que Misic chegou ao Sporting em janeiro de 2018 proveniente do Rijela, mas nunca vingou em Alvalade, tendo sido emprestado, antes do Dínamo, ao PAOK, da Grécia. Ali, lutou contra um tumor (2020), batalha que venceu."Estou extremamente feliz e orgulhoso. Tive a honra de vir para o Dínamo há meio ano e a assinatura do contrato é certamente um grande momento da minha carreira. Tenho tentado dar o meu melhor desde a minha chegada para mostrar a minha qualidade e certamente continuarei a fazê-lo. Estou satisfeito por os clubes terem concordado com a minha transferência para o Dínamo", disse Misic, citado pelo clube croata com o qual assinou por cinco anos.