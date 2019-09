Sporting vende Raphinha ao Rennes: é a sexta maior transferência de sempre dos leões

Sporting anima fecho do mercado: as contratações, as vendas e quem pode chegar neste último dia



O Sporting oficializou a venda de Raphinha ao Rennes, a título definitivo, por 21 milhões de euros. O clube francês já tinha confirmado em vídeo a chegada do extremo brasileiro e os leões deram agora conta dos valores, que tornam o avançado na sexta maior transferência de sempre do clube.Raphinha, de 22 anos, foi a terceira saída confirmada pela SAD verde e branca neste último dia de mercado, depois de Thierry Correia e Diaby.O jogador canarinho, recorde-se, foi contratado ao V. Guimarães ainda no mandato de Bruno de Carvalho, em janeiro de 2018, por 6,5 milhões de euros."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Stade Rennais Football Club para a transferência a título definitivo do jogador Raphinha pelo valor fixo de 21.000.000 € (vinte e um milhões de euros).A Sporting CP - Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Raphinha."