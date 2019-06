Sporting viaja à Bélgica para defrontar o Club Brugge a 19 de julho

O Sporting vai defrontar o Club Brugge, no estádio Jan Breydel, na Bélgica. A partida, inserida na pré-temporada dos verdes e brancos, está agendada para o dia de 19 julho.O encontro foi anunciado no site oficial dos vice-campeões belgas, precisamente o clube ao qual o Sporting contratou, no verão passado, o maliano Abdoulay Diaby, a troco de 5,5 milhões de euros.Desta forma, refira-se que o planeamento já anunciado pelo Sporting deve sofrer alterações. Isto porque estava previsto que o Troféu Cinco Violinos, em Alvalade, fosse disputado a 19 ou 20 de julho, algo que deve agora ser reagendado dado o dia do jogo com os belgas.