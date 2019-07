Sporting viaja durante a noite

Os jogadores convocados por Marcel Keizer para o encontro de quinta-feira, no Yankee Stadium, em Nova Iorque, deixam Lisboa hoje, pelas 23h30, chegando aos Estados Unidos às primeiras horas da manhã de terça-feira. Tal como sucedeu na anterior deslocação, à Bélgica, para defrontar o Club Brugge, os leões optaram por viajar à noite, muitas horas depois do treino matinal que vai decorrer na Academia da Alcochete. Só após a sessão de trabalho o treinador dos leões divulgará os escolhidos para integrar a comitiva.





O programa da equipa de Marcel Keizer em território norte-americano ainda não foi divulgado – sê-lo-á após o treino de hoje –, embora já se saiba que os leões realizarão, pelo menos, uma sessão de trabalho na Academia de NYFC, que deverá decorrer à porta fechada.Com o intuito de promover a presença do Sporting nos Estados Unidos, a mascote do clube, o Jubas, cruzou mais cedo o Atlântico e ontem passeou-se por Times Square. Frederico Varandas e Hugo Viana viajam de manhã e, à noite, jantam com os sportinguistas da América.